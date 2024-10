«È una bella sfida che ci voleva proprio in questo momento»: esordisce il tecnico Alfonso Greco nel presentare il big match di domenica al "Vanni Sanna" contro la Ternana (inizio alle 15). Neo retrocessa dalla serie B, la formazione umbra punta a ritornare in un campionato che ha già praticato per ben 39 stagioni.

I numeri dicono che la Ternana ha il miglior attacco del girone con 21 reti (ma 8 le ha rifilate al Legnago Salus) e la migliore difesa con 5 reti al passivo, 2 peraltro incassate nella prima e unica sconfitta del campionato, alla prima giornata contro il Pescara. Poi sono arrivati ben otto risultati utili consecutivi.

«Sappiamo che hanno attaccanti importanti per la categoria, come Cianci, Cicerelli e Donnarumma, e almeno uno parte dalla panchina, ma va sottolineato che sono forti in tutti i punti del campo. Noi dobbiamo viverla come una gara bella da giocare, dove cercheremo di imporre i nostri concetti contro una formazione che non viene a difendersi ma ad avere possesso palla per gestire la partita».

Unico giocatore indisponibile è il difensore centrale Antonelli, mentre il centrocampista Brentan ha recuperato dall'infortunio e da due giorni si allena coi compagni. Stanno meglio anche Dametto e Idda, anche se resta da capire se almeno il primo è pronto per giocare subito nel terzetto della retroguardia. Da ricordare poi che tra i pali rientra Zaccagno, che ha scontato la squalifica.

