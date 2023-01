Debutta al “Vanni Sanna” il nuovo tecnico Stefano Sottili. Domani alle 14.30 la Torres ospita il Cesena, vice capolista del girone B. Il neo allenatore rossoblù presenta la gara: “E' una delle tre favorite per la promozione ed è allenata da Toscano, il tecnico che ha vinto di più in serie C insieme a Braglia. Per fare risultato contro di loro occorre una prestazione di alto livello e anche un pizzico di fortuna, perché hanno un organico di qualità e cambi che possono decidere la partita”.

La squadra sassarese ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite in casa e i tifosi si aspettano un cambio di passo, anche se il Cesena non è certo l'avversaria ideale: ha pareggiato a Carrara, vinto a Olbia e Pesaro e persino sul campo della Reggiana.

La Torres recupera dalle squalifiche il portiere Salvato e il difensore Antonelli, che prenderanno il posto di Garau e Riccardo Pinna. In dubbio il centrocampista Masala e la punta Ruocco. Mister Sottili spiega: “Faranno un provino domenica mattina. Il dubbio su loro due e le altre assenze condizionano non solo le scelte ma anche lo schieramento”.

