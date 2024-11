Domenica è la giornata che può modificare il podio: la vice capolista Torres ospita la Virtus Entella, terza in classifica, in un “Vanni Sanna” che si spera sia sold oout o comunque strapieno. L'Arezzo, quinta in classifica, riceve la capolista Pescara.

Il tecnico Alfonso Greco osserva: «La nostra è una gara importante, contro un'avversaria molto solida, soprattutto nella fase di non possesso palla come dimostra la seconda miglior difesa del campionato. Non è però una gara decisiva per la promozione in serie B, il campionato è ancora molto lungo».

La squadra sassarese deve fare a meno dello squalificato Giuseppe Mastinu che come sottolinea anche Greco «sta vivendo un grande campionato, è un'assenza di rilievo, dobbiamo cercare di sfruttare le caratteristiche degli altri giocatori».

Assente anche il centravanti Nanni, che era impegnato con la nazionale di San Marino dove ha firmato su rigore la rete del pareggio contro Gibilterra e lunedì affronterà il Liechtenstein.

