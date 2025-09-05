L'operazione riscatto potrebbe essere tentata senza il portiere titolare Zaccagno. «Si è fatto male a una mano forse non ci sarà contro la Pianese», ha detto il tecnico Michele pazienza nel presentare il match contro i toscani di sabato (stadio “Vanni Sanna”, inizio ore 17.30) valido per la terza giornata d'andata.

La Pianese ha una difesa solida: pareggio ad Ascoli senza reti e sconfitta di stretta misura in casa contro il Carpi. La formazione allenata da Birindelli (tre scudetti e una Coppa Uefa con la Juventus) ha un'età media tra le più basse del girone e si schiera solitamente col 3-5-2, come la Torres.

Nella squadra sassarese a parte il dubbio Zaccagno e l'assenza degli infortunati Mastinu e Lattanzio, da registrare il rientro dalla squalifica della mezz'ala Lunghi. In avanti ballottaggio tra Bonin e Sala per fare da spalla a Musso. Per il resto non dovrebbero esserci altre variazioni rispetto alle prime due partite.

