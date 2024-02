Il Cagliari punta a proteggersi e parte con la difesa a tre più due terzini esterni ma il muro di Ranieri crolla dopo dopo 1’02”. Corner procurato da El Shaarawi, Petagna sul primo palo non trattiene la palla e Pellegrini appoggia in gol: Roma in vantaggio. Immediata replica ma Dossena di testa manda a lato.

Al 9°, Angeliño crossa da sinistra, Obert e Azzi si guardano, Cristante entra in area e al volo da tre metri colpisce il palo. Ogni volta che la palla è tra i piedi della Roma il Cagliari rischia: El Shaarawi colpisce al volo ma non è preciso.

I rossoblù provano a riorganizzarsi, Lapadula fatica a entrare nel match, Petagna ci prova di testa al 19° senza risultare pericoloso.

Al 23° però, la difesa rossoblù va in tilt: liscio di Obert, sventagliata di Cristante da destra a sinistra, dove ancora il Faraone è protagonista: tunnel a Zappa, Lukaku fa velo e Dybala appoggia in gol da pochi passi il raddoppio.

Al 37’ ancora Dybala ci prova “a giro” ma non inquadra la porta. Poco dopo Mina mette in fuorigioco Lukaku che segna un inutile rete. Dopo 42 minuti finalmente Lapadula si scuote: sinistro che impegna Rui Patricio. Al 44’ ancora Lapadula va a contatto con Llorente in area: rigore che il Var giustamente cancella.

Finisce 2-0 e al Cagliari non va neppure tanto male.

