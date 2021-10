La Francia batte la Spagna nella finale della Nations League. Il match termina 2-1 al Meazza di Milano. Prima Oyarzabal porta in vantaggio la Spagna, Benzema pareggia. Decisivo Mbappé su assist di Hernandez.

L’Italia conquista il terzo posto grazie a un gol perfetto di Barella e al rigore di Berardi contro il Belgio.

L'esultanza di Barella dopo il gol (Ansa)

AZZURRI TERZI – Un bravissimo Barella la sblocca al primo minuto del secondo tempo su azione di corner. Dopo un quarto d’ora Chiesa punta Castagne e l'ex Atalanta lo stende in area di rigore, Berardi si presenta sul dischetto e realizza il 2-0 con il brivido: Courtois intuisce e tocca il pallone ma senza riuscire ad evitare la rete.

Inutile il gol di De Ketelaere, che a quattro minuti dalla fine beffa Donnarumma. Il portiere capitano, intanto, è diventato il giocatore più giovane a ricoprire il ruolo dal 1965 e, dopo i fischi di San Siro, allo Stadium ha ricevuto cori e applausi.

La sconfitta di mercoledì con la Spagna aveva interrotto la serie record di 37 risultati utili degli Azzurri. Ora il 2-1 offre segnali positivi per il risultato, per il ranking Fifa e soprattutto per il gioco.

