Finisce 2-0 per la Lazio il recupero della partita della 21esima giornata di serie A contro il Torino.

In rete, all’Olimpico Grande Torino, nella sfida prevista in origine il 21 gennaio ma rinviata per gli impegni dei biancocelesti in Supercoppa, Guendouzi, a segno a inizio ripresa, e Cataldi che blinda i tre punti per la squadra di Sarri.

Gli ospiti restano anche in 10 uomini, al 79esimo, per l’espulsione di Mario Gila per doppia ammonizione.

La Lazio sale così al settimo posto, con 40 punti, scavalcando la Fiorentina.

(Unioneonline)

