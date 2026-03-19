la sfida
19 marzo 2026 alle 20:53
La Fiorentina vince in Polonia sul Rakow ed è ai quarti di Conference LeagueI viola si impongono per 2-1, stesso punteggio dell’andata al Franchi
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La Fiorentina si è qualificata ai quarti di finale della Conference League battendo 2-1 il Rakow, in Polonia. All'andata degli ottavi i viola si erano imposti con lo stesso punteggio.
I polacchi si sono portati in vantaggio a inizio ripresa con Sturski, al 46’. La squadra di Vanoli ha trovato il pari al 69’ con Ndour e il gol vittoria al 97’ con Pongracic.
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