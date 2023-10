Due pareggi di fila, contro Perugia e Pontedera, ma senza effetti sulla classifica. I rossoblù di Greco restano al comando del girone da soli, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici: il Cesena, che ha inanellato due pari contro Sestri Levante e Pineto, e il Pescara reduce invece dal colpaccio sul campo della Lucchese per 4-1.

Proprio il Pescara di Zeman ospiterà mercoledì la Torres nel turno infrasettimanale.

La squadra sassarese ha necessità di recuperare almeno Liviero, perché Kujabi non è ancora pronto tatticamente per fare l'esterno di sinistra come dimostrato contro il Pontedera. Potrebbe avere qualche minuto in più il centravanti Diakite, rientrato dopo un mese di stop.

Di sicuro la gara col Pescara sarà un bel test per la Torres che ha sempre fornito prestazioni dal buono all'ottimo, ma non sempre è riuscita ad essere efficace e cinica in rapporto alla qualità della manovra.

