Moise Kean ha lasciato questa notte l'ospedale di Verona dove era stato ricoverato ieri sera per il colpo ricevuto in volto, in un contrasto di gioco, durante il secondo tempo della gara fra l'Hellas Verona e la Fiorentina allo stadio Bentegodi. Il calciatore ha già fatto rientro a Firenze.

Lo rende noto una nota del club viola aggiungendo che «tutti i test clinici e diagnostici effettuati sono risultati negativi».

Ieri, durante il secondo tempo di Verona-Fiorentina, l’attaccante della Nazionale italiana ha rimediato una brutta ferita all’arcata sopraccigliare in uno scontro con Dawidowicz. Ha perso molto sangue ed è rientrato in campo, ma poco dopo si è accasciato al suolo. Momenti di grande paura, il personale sanitario è intervenuto immediatamente e ha trasportato il giocatore fuori dal campo in barella e con il collo immobilizzato tra gli applausi del pubblico. Kean ha riportato un trauma cranico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata