La cronaca di Juventus-Cagliari

Fine primo tempo, 1-0.

45’ Un minuto di recupero.

44’ Gol della Juventus: Vlahović riceve in area da Yıldız spalle alla porta, si gira e incrocia col sinistro con rimpallo sul palo prima di entrare in rete.

36’ Bella parata di Scuffet su tiro dal limite di Conceição.

28’ Sinistro di Conceição che non prende il giro ed esce a lato di poco.

13’ Rimpallo a favorire Vlahović in area, sinistro alto.

1’ Trentotto secondi e il Cagliari potrebbe già segnare, cross basso di Zortea e deviazione di Lapadula a centro area con miracolo di Di Gregorio.

21.00 Comincia la partita, primo pallone toccato dalla Juventus.

Le formazioni

Ieri Davide Nicola aveva annunciato nove undicesimi della formazione del Cagliari per la partita di stasera in Coppa Italia contro la Juventus. Gli ultimi due dubbi riguardavano una valutazione su Mattia Felici e la scelta in difesa tra Yerry Mina e Mateusz Wieteska: l’ex Feralpisalò non gioca titolare ma c’è Nadir Zortea, dietro tocca al polacco.

Per il resto tutto già comunicato nei rossoblù, dal ritorno di Simone Scuffet in porta (non gioca dal 4 novembre con la Lazio) alla presenza del torinese di nascita Gianluca Lapadula (ha vestito la maglia bianconera per due anni nelle giovanili). In panchina c’è anche il capitano della Primavera, Alessandro Vinciguerra, che spera nell’esordio da professionista. Bianconeri con una doppia sorpresa: Manuel Locatelli arretra centrale di difesa, Weston McKennie farà il terzino sinistro.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 21, con arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, K. Thuram; Francisco Conceição, Yıldız, Mbangula; D. Vlahović.

In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Fagioli, N. González, Adžić, Weah.

Allenatore: Thiago Motta.

Cagliari (4-3-3): Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Marin, Prati, Deiola; Zortea, Lapadula, Gaetano.

In panchina: Ciocci, Sherri, Luperto, Adopo, Viola, Mina, Makoumbou, Pavoletti, Vinciguerra, Azzi, Kingstone, Piccoli, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

