Resta valido il divieto di trasferta a Torino per i tifosi del Napoli, imposto dopo gli scontri di Cagliari. Il provvedimento del Prefetto del capoluogo piemontese con l'annullamento dei biglietti già acquistati, per i residenti nella provincia di Napoli, non vale solo per il tifoso partenopeo e suo figlio il cui ricorso è stato accettato dal Tar del Piemonte. È la precisazione che si apprende da fonti autorevoli a Torino.

Dunque i tifosi residenti a Napoli e provincia, come già stabilito, non possono entrare all'Allianz Stadium per assistere alla partita. E la società bianconera deve attenersi a queste disposizioni.

La decisione del Prefetto di Torino Donato Cafagna era arrivata dopo la richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) alla luce dei disordini che si sono verificati in occasione della partita Cagliari-Napoli, ma tenuto conto anche dell'accesa rivalità fra le tifoserie juventina e partenopea.

