I requisiti ci sono, tocca al calciatore scegliere. Le verifiche effettuate dal Club Italia hanno appurato che Joao Pedro dal punto di vista burocratico ha tutti i requisiti per poter entrare a far parte della Nazionale italiana: non ha mai giocato nella nazionale maggiore né nelle rappresentative dall’Under 23 in giù dopo i 21 anni.

Sta a lui decidere se vuole rinunciare definitivamente alla possibilità di vestire la maglia verdeoro.

"Gli uffici di Club Italia si interessano di tutti i calciatori che possono far parte dei convocabili, stanno lavorando su tre posizioni specifiche e sono a buon punto. Noi ci occupiamo della regolarizzazione formale, poi spetta al tecnico valutare se chiamarli o meno”, ha detto il presidente federale Gabriele Gravina.

Non solo Joao Pedro dunque, le altre due “posizioni specifiche” di cui parla Gravina sono quelle di Luiz Felipe e Ibanez, entrambi difensori.

L’iter per il cambio di nazionalità ora prosegue così: uno dei dirigenti di Club Italia contatterà i calciatori chiedendo di dare la disponibilità per vestire la maglia azzurra e rinunciare alla nazionale del proprio Paese d’origine. Una scelta da cui non si può più tornare indietro. E Joao è proprio l’uomo dei tre che può compiere questa scelta più a cuor leggero, visti i suoi 29 anni.

(Unioneonline/L)

