Nuova tegola per l’Italia, in vista del match di domani sera (ore 20.45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Lituania, valevole per le qualificazioni ai Mondiali dell'anno prossimo in Qatar.

Altre due defezioni nel ritiro della Nazionale: a causa dell'affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, Ciro Immobile ha fatto rientro al club di appartenenza, la Lazio. Anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera.

Per gli azzurri di Roberto Mancini per evitare brutte figure con quella che sarebbe un'onta, ossia non partecipare - da Campioni d'Europa in carica - al mondiale occorre allungare al primo posto in classifica (l'Italia ora ha 11 punti) per poi giocarsi tutto con la Svizzera (che ha 7 punti, ma due gare in meno rispetto agli Azzurri).

Dopo i deludenti pareggi contro gli elvetici domenica e contro la Bulgaria giovedì scorso, la Nazionale è chiamata al riscatto.

Nella conferenza di stampa di oggi il ct ha difeso i suoi: "Abbiamo le spalle grosse per sopportare le critiche. Questi giocatori hanno anni di esperienza. Non sono preoccupato, dobbiamo stare tranquilli e ricordarci di quelli che siamo. Psicologicamente stiamo benissimo, abbiamo vinto gli Europei e nessuno, compresi i miei migliori amici, ci credevano".

