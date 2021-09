Dopo l’1-1 contro la Bulgaria, l’Italia campione d’Europa pareggia anche contro la Svizzera, nel secondo match in pochi giorni valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

Allo stadio di Basilea gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro la Svizzera, con Jorginho che dal dischetto ha anche fallito un calcio di rigore, concesso dall’arbitro Del Cerro Grande all’inizio della ripresa.

Italia dunque ancora imbattuta, ma che torna a casa solo con un punto.

Guardando alla classifica, gli azzurri sono primi con 11 punti, seguiti proprio dalla Svizzera, che segue a 7, ma con due partite in meno. Quindi la Bulgaria a 5, l’Irlanda del Nord a 4 e la Lituania ultima a zero punti.

(Unioneonline/l.f.)

