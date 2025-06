La Lega B ha deciso di rinviare di due giorni il ritorno del playout Salernitana-Sampdoria, che quindi si giocherà domenica 22 giugno invece che venerdì 20. Il motivo è legato all’intossicazione alimentare che ha colpito, tra domenica notte e ieri mattina, ben ventuno tesserati della formazione campana.

Invariato l'orario di inizio della partita, fissato alle 20.30. Ieri la Salernitana aveva presentato istanza di rinvio a causa dell'intossicazione alimentare che ha colpito buona parte dei giocatori campani di rientro dalla trasferta di Genova.

Nel match di andata, la Sampdoria si è imposta per 2-0. I blucerchiati partecipano ai playout dopo la penalizzazione del Brescia, che ha portato alla retrocessione in Serie C dei lombardi (poi non iscritti al campionato per la stagione 2025-2026).

