L’Inter batte il Crotone e aspetta Sassuolo-Atalanta. Se la Dea non vincerà contro gli emiliani i nerazzurri di Milano potranno festeggiare l’aritmetica conquista dello Scudetto, il 19esimo della loro storia.

"Abbiamo capito l'importanza di poter fare qualcosa di straordinario e di poter fare la storia di questa Inter che da 11 anni, mi pare, non vinceva lo scudetto. Stiamo riuscendo nell'impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni", ha detto il mister della squadra capolista, Antonio Conte, dopo il match contro il Crotone.

"Non vedremo la gara Sassuolo-Atalanta insieme. Ho detto ai ragazzi - aggiunge Conte - che in caso di vittoria a Crotone avrebbero avuto un po' di riposo. Non ci ritroviamo. Abbiamo bisogno di stare con le famiglie perché è stato molto intenso questo periodo".

