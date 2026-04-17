Aveva chiesto un buon approccio Fabio Pisacane al suo Cagliari, ma non è stato sufficiente per tornare a casa con punti dalla trasferta con l’Inter. Il 3-0 è maturato tutto nella ripresa, quando i rossoblù non sono più riusciti a reggere l’urto con la capolista. «Il doppio cazzotto ci ha colpito», le dichiarazioni a caldo del tecnico. «Dispiace perché stavamo tenendo bene il campo, abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato e su quella palla del primo gol potevamo gestirla in maniera diversa».

Pisacane non riesce a sommare ulteriori punti per l’obiettivo salvezza. «E nel campionato di Serie A ogni partita è difficile», ricorda l’allenatore del Cagliari. «Oggi era da circoletto rosso, quelle facili le abbiamo steccate. Ma si possono fare punti ovunque: dobbiamo cercare sempre di fare in modo che questo accada. Poi è normale che, in certi momenti, bisogna fare i conti con la realtà e sapere che fare tutto bene non basta. Dobbiamo rimanere calmi».

In attesa del prossimo turno, con l’Atalanta, il Cagliari attende i risultati di Lecce e Cremonese. Pisacane dà uno sguardo alla corsa salvezza: «È stata un’annata particolare, con tante defezioni. Ma abbiamo cercato di esprimere sempre il nostro gioco, con le nostre possibilità. È un percorso sotto gli occhi di tutti, con tanti giovani: sono loro che, assieme ai senatori, ci porteranno all’obiettivo. Abbiamo una missione da portare a termine e niente scontri diretti, ma dobbiamo cercare di far punti. Sono fiducioso». Poi un saluto a Walter Zenga, presente in studio su Sky e suo compagno nel 2020: «Ho un bel ricordo e avevamo raggiunto l’obiettivo, speriamo sia di buon auspicio parlare con te».

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