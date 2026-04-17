Inter-Cagliari, Mendy: «Una grandissima emozione poter giocare a San Siro»Per il giovane attaccante altri minuti nelle gambe, quarta presenza consecutiva
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Per Paul Mendy quarta presenza consecutiva da professionista, dopo l’esordio prima della sosta col Napoli. Il giovane attaccante è entrato al 57’ di Inter-Cagliari, e per poco non aveva anche la palla del 2-1 che gli è stata negata da Akanji. «Sono contento del mio esordio qui a San Siro, sono troppo contento», la voce della felicità di Mendy, palesemente emozionato.
Nelle ultime giornate, Mendy ha trovato sempre più spazio. E per questo ringrazia Pisacane: «Me lo aspettavo, perché il mister mi tiene sempre in considerazione in allenamento. Ho lavorato tanto con lui, mi dà una grande mano».
A Mendy viene anche chiesto se gli piacesse, un giorno, giocare nella nazionale: «Sarebbe un sogno, ovviamente. Ma devo continuare a lavorare duro, per poterci pensare. Prima però devo fare bene col Cagliari».