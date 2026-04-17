Il Cagliari tiene testa all’Inter capolista fino al 52’, poi si arrende e perde 3-0: nelle pagelle fra i non molti a salvarsi c’è – ancora una volta – il solito Palestra

Caprile 6

Evita il gol sul finire del primo tempo, li incassa nella ripresa.

Zé Pedro 5,5

Costretto a inseguire Dimarco sull’1-0.

(dal 42’ st Belotti sv)

Mette minuti nelle gambe.

Mina 5

Esce su Barella e lascia il buco che l’Inter sfrutta per il vantaggio.

Juan Rodríguez 5,5

Manca l’intervento sul cross di Dimarco e Thuram fa 1-0.

Palestra 6

Il più attivo, e non è certo una novità. Anche contro Dimarco.

Adopo 6

Cerca di reggere l’urto contro un centrocampo di livello.

Gaetano 5,5

Si fa vedere solo nei primi minuti.

(dal 12’ st Deiola 5,5)

Mandato in campo appena dopo il 2-0.

Sulemana 5,5

Fa quello che può, ma in alcuni casi viene sovrastato.

(dal 31’ st Folorunsho sv)

Un tiro altissimo poco prima del 3-0.

Obert 5,5

Qualche discesa sulla fascia, in difesa balla.

(dal 31’ st Zappa sv)

Entra a situazione ormai compromessa.

S. Esposito 5,5

Impegna Josep Martínez in avvio di partita.

Borrelli 5

Un bell’assist per Palestra, ma tiri zero.

(dal 12’ st Mendy 5,5)

Akanji gli nega il possibile tap-in del 2-1.

Pisacane 5,5

Un tempo non è bastato per portare a casa punti.

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