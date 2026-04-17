Inter-Cagliari, le pagelle rossoblù: Palestra ultimo a mollare, male MinaNelle valutazioni della squadra di Pisacane pesa il secondo tempo, in cui sono arrivati i gol nerazzurri
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Il Cagliari tiene testa all’Inter capolista fino al 52’, poi si arrende e perde 3-0: nelle pagelle fra i non molti a salvarsi c’è – ancora una volta – il solito Palestra
Caprile 6
Evita il gol sul finire del primo tempo, li incassa nella ripresa.
Zé Pedro 5,5
Costretto a inseguire Dimarco sull’1-0.
(dal 42’ st Belotti sv)
Mette minuti nelle gambe.
Mina 5
Esce su Barella e lascia il buco che l’Inter sfrutta per il vantaggio.
Juan Rodríguez 5,5
Manca l’intervento sul cross di Dimarco e Thuram fa 1-0.
Palestra 6
Il più attivo, e non è certo una novità. Anche contro Dimarco.
Adopo 6
Cerca di reggere l’urto contro un centrocampo di livello.
Gaetano 5,5
Si fa vedere solo nei primi minuti.
(dal 12’ st Deiola 5,5)
Mandato in campo appena dopo il 2-0.
Sulemana 5,5
Fa quello che può, ma in alcuni casi viene sovrastato.
(dal 31’ st Folorunsho sv)
Un tiro altissimo poco prima del 3-0.
Obert 5,5
Qualche discesa sulla fascia, in difesa balla.
(dal 31’ st Zappa sv)
Entra a situazione ormai compromessa.
S. Esposito 5,5
Impegna Josep Martínez in avvio di partita.
Borrelli 5
Un bell’assist per Palestra, ma tiri zero.
(dal 12’ st Mendy 5,5)
Akanji gli nega il possibile tap-in del 2-1.
Pisacane 5,5
Un tempo non è bastato per portare a casa punti.