Ha segnato di nuovo al Cagliari con la maglia dell’Inter, come a dicembre 2020 alla Domus, Nicolò Barella. Il destro potente del centrocampista cagliaritano ha fissato il raddoppio subito dopo il vantaggio di Marcus Thuram, prima del definitivo 3-0 di Zieliński. «Dedico questo gol a Gattuso, non si meritava la delusione che abbiamo avuto», il commento con ricordo della disfatta dell’Italia nei playoff Mondiali in Bosnia.

L’Inter sale a +12 sul Napoli, che giocherà con la Lazio nella sestultima giornata. «Magari vinceremo il tricolore», scherza Barella. «Logicamente fa piacere, perché sappiamo quanto ci teniamo a fare bene. L’anno scorso è stata una stagione difficile, anche se bella: ci ha insegnato tanto, però in questo momento abbiamo bisogno di vincere. Che si sia ricreato questo ambiente, con l’impegno di tutti, era fondamentale».

Barella è stato migliore in campo, ma l’ha dato a Thuram. «Le statistiche a fine anno lasciano il tempo che trovano», aggiunge. «Ci tenevo a fare i complimenti a Josep Martínez, si meritava questa partita dopo tutto quello che ha passato».

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