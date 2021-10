Cinque anni di Daspo per l'uomo che ha insultato il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, al termine della sfida di domenica scorsa al Franchi di Firenze. La durata massima per un incensurato.

Il calciatore era stato insultato al termine di un'intervista flash fatta a bordo campo quando, mentre stava per raggiungere gli spogliatoi passando per il tunnel della curva Fiesole "è stato raggiunto dall'epiteto ingiurioso", sottolinea la nota della polizia che ha identificato l'uomo.

Il responsabile è un trentenne della provincia di Firenze a cui i poliziotti della Digos sono arrivati estrapolando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio.

L’uomo è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica di Firenze “per aver commesso atti di discriminazione razziale”.

In corso ulteriori accertamenti per chiarire i comportamenti degli altri componenti del gruppo in cui si trovava il tifoso denunciato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata