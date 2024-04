Prima i tifosi. Poi è arrivato anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a criticare il comportamento del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che dalla tribuna delle autorità di San Siro esultava alle reti dell’Inter e si doleva in modo vistoso per le occasioni nerazzurre sfumate o per i gol dei rossoblù. Che, per inciso, sono stati due: sufficienti per conquistare un pareggio in casa della capolista proiettata verso uno scudetto quasi senza storia.

Infantino era seduto accanto a Xavier Zanetti e a Giuseppe Marotta, i volti visibili della società milanese. I video delle sue reazioni poco istituzionali hanno fatto il giro della rete, scatenando l’indignazione dei cagliaritani. Ma anche dei supporter storicamente rivali, come gli juventini e i milanisti. La critica comune: troppa vicinanza fra i vertici del club e quelli della Federazione. E Infantino, quindi.

Ma se il tifoso comune ha lanciato strali pesanti, Giulini ha giocato sottile. Su X l’utente Alessà Yildiziano (juventino) ha postato il video del disappunto del trio in tribuna dopo un intervento decisivo di Scuffet. Il suo commento: «Sono in imbarazzo io per loro, una roba così io non l’ho mai vista». Subito sotto la replica del patron rossoblù: «Applaude la bella parata di Scuffet». Stoccata, significativa.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata