Niente primato: in vetta restano Pescara e Virtus Entella, mentre la Torres col pareggio per 0-0 contro il Milan Futuro è quarta a -2 dalle capolista. I 5mila del "Vanni Sanna" sono rimasti un po' delusi dalla prestazione della formazione rossoblù, apparsa in difficoltà fisica contro i giovani Under 23 avversari, rinforzati da un paio di veterani. Tanto che il portiere Zaccagno è stato decisamente messo alla prova più del collega rossonero.

Il tecnico Alfonso Greco si accontenta: "Il Milan è una squadra molto fisica e che ha valori destinati a venire fuori. Questo è un punto pesante".

L'impressione è quella di una Torres senza il necessario mordente atletico, anche perché Greco ha preferito puntare sull'esperienza piuttosto che sulla freschezza atletica di giocatori come Guiebre, Goglino e Nanni, peraltro fatti entrare nella ripresa un po' troppo tardi. L'indisponibilità all'ultimo momento del regista Giorico e quella dell'ala Varela non bastano a giustificare una manovra offensiva che ha prodotto poche azioni e neppure un tiro nello specchio della porta.

Sabato si torna in campo col Pineto, la Torres deve ritrovare cattiveria e vittoria, altrimenti si rischia di perdere contatto con la vetta.

