Arrivato a fine gennaio al posto di Stefano Udassi, l'allenatore ligure ha avuto due terzi di campionato per evitare guai al Latte Dolce, che era rimasto coinvolto nella lotta per evitare i playout nonostante le dichiarate ambizioni estive. La squadra sassarese si è salvata con qualche giornata d'anticipo e 44 punti, che sono valsi il decimo posto, alle spalle di Lanusei, Muravera e Carbonia.

La società biancoceleste ha deciso di non confermarlo: “La Sassari calcio Latte Dolce saluta e ringrazia mister Fabio Fossati per la professionalità messa in campo, il valore umano dimostrato e il lavoro svolto a supporto ed a favore del club nello scorso campionato di serie D. La società augura al tecnico ligure le migliori fortune umane e professionali per il proseguo della sua carriera. In bocca al lupo mister Fossati”.

Troppo presto per parlare di sostituti visto che la società deve valutare il futuro, che è anche legato a quanto farà Abinsula, main sponsor che sino a martedì stava trattando con la Torres ma ieri è saltato tutto, con accuse reciproche tra l'azienda sassarese e il presidente rossoblù Salvatore Sechi.

© Riproduzione riservata