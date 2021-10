Inneggia al Duce e fa il saluto romano, mentre alcuni tifosi della Lazio inneggiano con lui al coro: "Duce, duce”.

Il video, diffuso sui social, è diventato virale e Juan Bernabé, spagnolo, addestratore dell’aquila Olimpia che da tradizione vola sullo stadio prima di ogni partita della Lazio, è finito nella bufera.

Dopo le vittorie, Olimpia viene portata sotto la curva. Ma in occasione dell’ultima vittoria lo storico addestratore, 54 anni, si è conquistato titoli e copertine per questo pessimo episodio immortalato in un video.

Dopo le proteste della comunità ebraica (“Si intervenga con la massima urgenza ed efficacia, via fascisti ed odiatori dal mondo del calcio”) la Lazio ha annunciato in una nota “l’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e l’eventuale risoluzione dei contratti in essere”.

Il falconiere non è tesserato del club di Lotito, ma fa parte di una società con cui la Lazio ha un contratto.

"Appresa l'esistenza del video che ritrae Juan Bernabè in atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira - si legge nella nota - sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all'immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all'eventuale risoluzione dei contratti in essere".

