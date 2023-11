Dopo tre giorni di riposo, il Cagliari è tornato ad allenarsi al Crai sport center di Assemini. Lo ha fatto a ranghi ridotti, considerata l’assenza degli otto giocatori partiti con le rispettive nazionali. Sarebbero dovuti essere nove, se Oristanio non fosse stato costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della nazionale under 21 per un affaticamento alla coscia sinistra.

Tornato in Sardegna, oggi ha svolto terapie. Lavoro personalizzato anche per gli altri acciaccati, Capradossi, Di Pardo e Nandez. Il resto del gruppo si è allenato regolarmente, e farà altrettanto domattina, prima della partenza alla volta di Nuoro per l’amichevole.

Il match contro la Nuorese è in programma al “Folgheri” alle 15, con i biglietti già disponibili da giorni.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata