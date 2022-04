Il Cagliari si prepara per la partita-salvezza di sabato (ore 12.30) con il Sassuolo alla Unipol Domus.

Dal ritiro gli uomini di Mazzarri usciranno solo sabato mattina per andare direttamente allo stadio che intanto si avvia verso il tutto esaurito dopo che la società del presidente Giulini ha deciso di vendere i biglietti a prezzi popolari: 7 euro in curva, 15 nei distinti e 25 in tribuna.

Oggi pomeriggio l’allenamento al Centro sportivo di Assemini. Mobilità e circuiti di tecnica e rapidità per iniziare, poi focus tattico e conclusioni a rete.

Raoul Bellanova ha svolto una parte della seduta con la squadra; personalizzato per Luca Ceppitelli. Da stasera il ritrovo ad Asseminello per cominciare il ritiro.

Mister Rastelli, ex allenatore dei rossoblù, si è espresso in modo fiducioso sul futuro della squadra. A Radiolina, durante “Il Cagliari in diretta”, ha detto di aver visto un gruppo “double face”: ha fatto bene nel girone di andata poi la prima sconfitta “che ha minato il lavoro fatto in precedenza. In questo modo si perdono certezze, si va in ansia e non si fanno risultati”. Ma nelle ultime due gare ha apprezzato “un Cagliari diverso e non dovrebbero esserci problemi a raggiungere la salvezza”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata