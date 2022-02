Archiviata la splendida vittoria di Bergamo, è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato per il Cagliari, che ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello per preparare la sfida di domenica, sempre in trasferta, contro l’Empoli.

La seduta di questo pomeriggio agli ordini di mister Mazzarri (“Martellerò i miei da martedì”, ha detto nel post partita di Bergamo, perché c’è ancora da correre per raggiungere l’obiettivo salvezza) è cominciata con un riscaldamento tecnico accompagnato da esercizi di attivazione con palla. Quindi lavori atletici, esercitazioni mirata sul possesso palla e infine partitella su spazi ridotti.

C’è una buona notizia sul fronte recuperi. Si è allenato in gruppo Giorgio Altare, guarito dal Covid. Ancora personalizzato per Nandez, Pavoletti e Ceter.

