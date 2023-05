Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane. Ad “Asseminello” si impone il Bologna per 1-3, grazie ai sigilli di Mazia nel primo tempo, Anatriello e Raimondo nella ripresa. Per il Cagliari, gol della bandiera di Deriu nel finale di gara. Decisiva l’espulsione di Veroli dopo quindici minuti di gioco, nel match valido per la trentunesima giornata di campionato.

Pronti via e Zallu si rende pericoloso, ma Bagnolini si fa trovare pronto. Al 15’ la svolta della partita: Veroli perde una palla sanguinosa, atterrando successivamente Anatriello. L’arbitro sventola il rosso diretto. Sei minuti più tardi Raimondo sfiora lo 0-1 centrando di testa la traversa. Il vantaggio per gli ospiti arriva al 39’ con Mazia, mentre al 55’ raddoppia Anatriello. Urbanski va vicino al tris colpendo il secondo legno per i suoi, ma Raimondo non perdona spingendo in porta la palla dello 0-3. Il neo entrato Deriu rende meno amaro il ko con il gol del 1-3 in pieno recupero, il secondo timbro in campionato per l’ala classe 2005.

Capitan Palomba e compagni rimangono inchiodati a 39 punti in classifica, al quintultimo posto, e torneranno in campo mercoledì in trasferta contro la Roma, fischio d’inizio alle 12. L’Atalanta vittoriosa a Frosinone si porta ad un solo punto di svantaggio dai sardi. I bergamaschi in questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli. Il Bologna sale a quota 42. La lotta per la salvezza diretta è ancora apertissima.

