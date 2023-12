Il Cagliari Primavera chiude il 2023 con una sconfitta. Rossoblù battuti di misura a Bogliasco dalla Sampdoria. A decidere il match, la rete di Francesco Conti siglata a metà del primo tempo.

Nonostante la sconfitta, la formazione sarda ha disputato un’ottima gara. Tante le chance create dai rossoblù, tra prima e seconda frazione. A mancare, però, è la concretezza di Kingstone e compagni.

Il racconto del match

Il Cagliari approccia bene e già al 6’ trova la rete dell’1-0 con Malfitano ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. I rossoblù sfiorano il vantaggio prima con capitan Carboni poi ancora con Malfitano. Ma è la Samp ha sbloccare il punteggio al 19’ con Francesco Conti, abile a capitalizzare sottoporta l’assist dall’out di sinistra dello scatenato Ovalle Santos. La squadra di Pisacane non demorde. Poco prima dell’intervallo Carboni impegna da fuori area Scardigno, costretto a deviare in angolo.

La ripresa è tutta a tinte rossoblù. Carboni su punizione spaventa il portiere doriano al 53'. Poi Vinciguerra, innescato al 59’ da Kingstone, si fa ipnotizzare da Scardigno. La squadra di Pisacane insiste e al 67’ Kingstone colpisce la traversa in rovesciata. I sardi collezionano altre clamorose occasioni con Idrissi e Konate, con la Samp schiacciata nella propria metà campo. Ma il forcing finale non porta al pareggio.

Finisce 1-0 per la Samp che arrivava da sei sconfitte nelle ultime sette gare di campionato. Per il Cagliari rimane l’ottima prestazione ma anche la consapevolezza di non aver portato a casa punti fondamentali in ottica playoff.

