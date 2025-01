Torna a vincere in campionato la Primavera del Cagliari che questo pomeriggio, al CRAI Sport Center di Assemini, conquista i tre punti sulla Cremonese con il risultato di 3-0.

Non partono benissimo i rossoblù: dopo soli 10' commettono una disattenzione difensiva, lasciando lo spazio per la diagonale dalla destra di Spaggiari che termina fuori. Appena tre minuti dopo e nuovamente difesa isolana poco attenta, con Ragnoli che sfrutta la sbavatura e tenta il pallonetto, colpendo il palo. Al 15' i cagliaritani cercano la risposta con una conclusione di Kingstone dalla distanza, Malovec blocca. Al 22' Vinciguerra, su suggerimento di Marini, ci prova in acrobazia, murato da Prendi. Otto minuti dopo Vinciguerra, liberatosi dalla marcatura avversaria, riesce a saltare anche l'estremo difensore ospite e calcia, trovando il palo a negargli il gol. Al 36' lancio lungo per Grandu che subisce un brutto fallo da parte di Spaggiari: per il 29 della Cremonese arriva il rosso diretto. E da questo episodio la musica cambia. Due giri di lancette dopo ed ecco una bella punizione di Sulev, Marcolini di testa insacca alle spalle di Malovec e sblocca il match.

Nella ripresa i ragazzi di Pisacane ci provano con Liteta già al 53', ma è poco preciso. Al 69' Bolzan approfitta della imprecisione di Malovec e, con una zampata vincente, firma il 2-0. Al 73' bella punizione di Gabbiani, Iliev attento para. Due minuti dopo anche Tosi prova la conclusione, ma Iliev abbassa ancora una volta la saracinesca. Al 79' anche il Cagliari rimane in 10 a causa del doppio giallo a Cogoni. L'ultimo squillo della partita arriva all'85' dove Bolzan si rende nuovamente protagonista con il mancino da fuori area, segnando il 3-0 e mettendo la parola fine sulla gara.

