Dopo il pareggio beffa di una settimana fa con l’Empoli, il Cagliari Primavera cade in casa del Torino. I rossoblù perdono 3-1 con i granata, disputando una ripresa decisamente sottotono rispetto a quanto fatto nei primi 45’.

La partita si accende dopo il quarto d’ora. Prima Savva spaventa al 16’ Iliev. Poi il Cagliari risponde due minuti più tardi con Kingstone che sfrutta l’errore commesso da Rettore ma, davanti a Bellocci, si fa ipnotizzare. Il Torino, però, spinge sulle corsie esterne. Al 21’ Njie serve un cross per Savva, il centravanti granata calcia al volo da buona posizione con la palla che termina sul fondo. In questa fase è un continuo botta e risposta tra le due formazioni. Al 28’ il Toro sfiora il vantaggio da calcio d’angolo con l’incornata di Njie. Il Cagliari di Pisacane non si scompone e Marcolini, al 31’, impegna con un rasoterra velenoso Bellocci.

Partita equilibrata – Al 32’ il Torino sblocca il risultato con una grande azione: Ciammaglichella vede il corridoio sul lato sinistro per Antolini, l’esterno granata crossa in mezzo per l’arrivo di Savva che calcia in porta di prima intenzione. La reazione del Cagliari è imminente. Vinciguerra si conquista al 35’ un calcio di rigore. Carboni si presenta dal dischetto e spiazza Bellocci, ristabilendo così l’equilibrio. Il gol scuote la squadra di Pisacane, Sulev arriva una seconda volta alla conclusione che esce di un niente. Nel momento migliore dei sardi il Torino passa nuovamente avanti al 42’ con Franzoni. A un minuto dall’intervallo Catena sfiora il 2-2 con un’incornata di poco fuori.

Ripresa a tinte granata – Nel secondo tempo il Toro entra con maggior rabbia agonistica e al 53’ si porta sul 3-1: Catena commette un fallo ingenuo in area su Ciammaglichella. Il capitano Dellavalle è freddo dal dischetto. Al 59’ il Cagliari rischia di accorciare le distanze in contropiede con Kingstone. L’attaccante zambiano, dopo essersi fatto tutto il campo e aver saltato Bellocci, calcia in porta trovando la respinta sulla linea di Antolini. Non è chiaro però se il difensore del Torino fosse dietro la linea di porta. I padroni di casa, forti del risultato, giocano con più spensieratezza e vanno vicini al 4-1 in più occasioni ma Iliev compie un paio di miracoli, parando anche un calcio di rigore a Njie al 76’. Nel finale il Torino gestisce il risultato senza problemi.

Il prossimo weekend i rossoblù sfideranno il Frosinone. La squadra ciociara occupa l’ultimo posto a quota 3 punti.

© Riproduzione riservata