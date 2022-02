Cagliari in trasferta nella 27esima giornata di Serie A.

Per i rossoblù c’è lo scoglio Torino, che Walter Mazzarri ha allenato dal 2018 al 2020, prima di sbarcare in Sardegna.

Per la sfida dell’Olimpico Grande Torino – che inizia con 5 minuti di ritardo in segno di solidarietà per l’Ucraina sotto attacco russo – il mister dei sardi sceglie Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert, Pereiro e Joao Pedro.

Ivan Juric risponde invece con Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Lukic, Pobega, Vojvoda, Ansaldi, Brekalo, Pjaca e Belotti.

Direzione di gara affidata dall’arbitro Manuel Volpi.

