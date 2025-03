Sarà il centrocampista Michel Adopo l'ospite della puntata odierna di "Il Cagliari in Diretta", l'appuntamento classico del giovedì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Per l'undicesima puntata del 2025, il centrocampista sarà in studio con i giornalisti Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. La trasmissione andrà in onda, oltre che sul canale tv e sulla radio in fm, anche sui social, su unionesarda.it e radiolina.it.

Adopo, arrivato al Cagliari la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, si è imposto nel corso di questa stagione per il suo rendimento costante. Proprio all'andata, in Cagliari-Roma, il suo esordio in Serie A con la maglia rossoblù: sono 25, su 28 giornate, le presenze in questo campionato più 3 in Coppa Italia.

