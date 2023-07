Manca sempre meno alla partenza del Cagliari per la Valle d’Aosta, l’ultima tappa verso il ritorno in Serie A. Radiolina e Videolina entrano dentro il ritiro rossoblù con “Il Cagliari in diretta Estate”: tutti i giorni, dalle 19 alle 19.30, Luca Neri e Lele Casini racconteranno il cammino della squadra di Ranieri.

La squadra volerà a Saint Vincent e Chatillon lunedì, ma il racconto inizierà già nel weekend con due puntate, sabato e domenica, dedicate alla prima parte della preparazione, trascorsa dai sardi al centro sportivo di Asseminello.

Dal 24 luglio si entrerà nel vivo, con Lele Casini che partirà per la Valle d’Aosta (sarà con lui il regista Massimo Piras) e fornirà, giorno per giorno sino al 4 agosto, gli aggiornamenti dal ritiro, tra allenamenti, il calciomercato e le interviste ai protagonisti, dai giocatori allo staff.

