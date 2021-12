Il Cagliari si gioca alla Unipol Domus contro il Cittadella l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma la testa è già alla partita di sabato, delicatissima sfida casalinga in campionato contro l’Udinese. Da vincere assolutamente se ci si vuole scrollare di dosso il momento negativo e incamerare punti preziosi in chiave salvezza.

Per questo Mazzarri schiera il “Cagliari B”, lasciando i titolari in panchina o addirittura in tribuna (Godin e Keita).

Rossoblù in campo con Radunovic, Altare, Carboni, Obert, Zappa, Kourfalidis, Oliva, Deiola, Lykogiannis, Ceter, Pereiro.

Il Cittadella di Edoardo Gorini, in piena zona playoff in B e reduce da sette risultati utili consecutivi, schiera Maniero, Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma, Mazzocco, Mastrantonio, D’Urso, Antonucci, Cuppone, Beretta.

La vincente affronta il Sassuolo agli ottavi di finale.

E la partita è destinata a entrare nella storia perché per la prima volta c’è un arbitro donna a dirigere una gara in cui è impegnata una squadra di Serie A, è Maria Sole Ferrieri Caputi.

LA CRONACA – Dopo un buon inizio degli ospiti il Cagliari passa in vantaggio al 16’. Cross invitante da destra di Zappa e colpo di testa vincente di capitan Deiola.

Il Cittadella reagisce ma non riesce a creare grossi pericoli ai sardi, che trovano il raddoppio al 40’. Ancora decisivo Deiola, il suo sinistro al volo viene respinto dal portiere del Cittadella tra i piedi di Ceter, che deve solo spingere in rete. Primo gol per lui in maglia rossoblù. Subito dopo l’attaccante rossoblù ha l’occasione per firmare il tris su assist di Pereiro, ma spreca malamente a tu per tu col portiere.

(Unioneonline/L)

