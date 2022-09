Il Cagliari è tornato in campo questo pomeriggio ad Asseminello. Buone notizie per Liverani, che ha ritrovato in gruppo Kourfalidis, rientrato in Sardegna dopo l'impegno con l'Under 21 greca, e che, soprattutto, ha potuto lavorare senza acciacchi o infortuni.

Unici assenti, gli ultimi tre nazionali in giro per il mondo. Obert e Makoumbou rientreranno mercoledì, dopo gli impegni di domani rispettivamente con l'Under 21 slovacca (contro l'Ucraina) e la Repubblica del Congo (con la Mauritania), mentre per Lapadula (in campo domani notte a Washington in Perù-El Salvador) si dovrà attendere giovedì sera.

Dopo l'allenamento di questo pomeriggio, Cagliari di nuovo in campo domani mattina.

Intanto oggi sono iniziate le vendite dei biglietti per la gara col Venezia anche nello store di Piazza L'Unione Sarda: già venduti circa 1500 tagliandi.

