Gigi Riva ringrazia tutti. Al telefono, da casa sua, invita però a fare in fretta nella costruzione del nuovo stadio di Cagliari.

Il sindaco Paolo Truzzu è stato per ben due volte a casa sua, per riferirgli che a Palazzo Bacaredda c’è convergenza unanime per l’intitolazione del nuovo stadio all’eroe dello scudetto. Il nuovo Sant’Elia sarà insomma lo stadio “Gigi Riva”. «Io lascio fare», dice Riva. «Sono onorato di questa decisione, non so trovare le parole per esprimerla».

Il numero undici per sempre ricorda: «Io non amministro niente». Ma lascia intendere che gli farebbe piacere, in vita, e sarebbe un caso forse unico di sicuro in Europa, di sentire in un collegamento televisivo o radiofonico la citazione del suo nome per indicare lo stadio.

«Ovviamente io non pretendo nulla, ma posso dire di essere orgoglioso che in questa città, diventata la mia casa, ci sia tanta considerazione nei miei confronti».

