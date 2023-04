Pari agrodolce per i tifosi rossoblù, che aspettavano tre punti nell’uovo da aprire rigorosamente a Pasquetta. All’Arena Garibaldi Anconetani di Pisa – dove sono accorsi a sostenere il Cagliari oltre 1.500 supporter sardi, di cui 850 nel settore ospiti – invece ne è arrivato uno soltanto. La squadra resta ben salda nel treno playoff, con tutte le insidie che questa fase cruciale del campionato comporta. Sabato alla Domus arriverà infatti la capolista Frosinone.

La prima analisi sul pari di Pisa è tecnica. Andrea Contini scrive sul suo Facebook: «Quattro telegrammi sulla partita odierna: 1) Finalmente un arbitro all'altezza. 2) Il Cagliari con le prime sei in graduatoria non riesce a vincerne una, ma oggi avrebbe meritato ampiamente. 3) Se Ranieri fosse arrivato a ottobre avremmo avuto 10/12 punti in più. 4) Sarei curioso di sapere perché Liverani metteva Dossena in tribuna o al massimo in panchina».

Dall’alto della sua esperienza, Ignazio Argiolas, già docente di Tecnica calcistica a Coverciano, ricorda: «Ottima prestazione dei rossoblù. Poteva vincere il Cagliari, poteva vincere il Pisa».

E la pagina “Sempre con il Cagliari” accende un cero a San Boris Radunovic: «Ma che parata ha fatto all’ultimo secondo? Mostruoso!». Quindi Carlo Sulis: «Il Cagliari a Pisa ha preso un solo punto comunque con Ranieri in panchina è un'altra storia». Matteo Lisci non ha dubbi: «Per me la migliore partita, in assoluto, giocata dal Cagliari in questa stagione!».

I sostenitori nerazzurri, invece, sono rimasti abbagliati da Claudio Ranieri. Il commento di Marco Vannucci in “Pisa Sporting Club discorsi da bar” spiega perché: «Pari e patta, prendiamo il punto e andiamo avanti. Punto perso, meritato o guadagnato poco importa, potevamo vincere così pure perdere, comunque sia i nerazzurri hanno lottato, questo va riconosciuto, guardiamo avanti con fiducia. Il Cagliari è una bella squadra ma noi, singolo per singolo, non siamo da meno. La differenza la fa il manico. Sir Claudio è un extralusso per la categoria, senza se e senza ma, con lui Tramoni ed Esteves, per fare un esempio, giocherebbero sicuramente di più e Morutan in una zona del campo a lui più congeniale».

Andrea Nelli, a commento delle dichiarazioni del dopo gara, esalta il tecnico e si scaglia contro i tifosi arrivati dall’Isola: «Gran signore, più che extralusso per la categoria, secondo la mia opinione lo è per Cagliari e soprattutto per i suoi pseudo tifosi che si sono presentati a Pisa».

