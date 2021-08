“Sardi, vaccinatevi”. E’ il messaggio che arriva dal Cagliari Calcio, dopo l’annuncio della somministrazione della seconda dose anti-Covid al'intero gruppo squadra, presso Ats del capoluogo.

"A supporto della campagna vaccinale in corso nell'isola - si legge nel sito ufficiale - la più importante arma per combattere la pandemia, l'auspicio è che tutta la popolazione, compresi quindi gli atleti e gli sportivi sardi, inizi o completi al più presto il proprio ciclo di vaccinazione", si legge in un post del club rossoblù.

Intanto, continua a tenere banco il caso Nandez. Il centrocampista uruguaiano, nel mirino dell’Inter, è tornato ieri in Sardegna e, sulle voci di mercato, ha commentato: “Non so nulla”. Ma radiomercato continua a dare El Leon ormai a un passo dai nerazzurri.

Sia come sia, la preparazione ad Aritzo continua, anche in vista del primo impegno ufficiale: Cagliari-Pisa, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che si giocherà sabato 14 agosto all'Unipol Domus con inizio alle 21. Chi passerà il turno affronterà nei sedicesimi la vincente tra Cittadella e Monza.

