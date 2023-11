I figli di Ruud Gullit hanno denunciato il padre: per sei anni, lo accusano, non ha mai pagato gli alimenti.

A puntare il dito contro l’ex campione del Milan, e oggi commentatore tv, sono Quincy Georges e Cheyenne Dil, 32 e 29 anni, nati dal matrimonio tra il Pallone d’Oro e la modella Cristina Pensa, ex di Ayrton Senna.

Sposati dal 1994, i due si sono separati nel 2000 ma hanno divorziato ufficialmente nel 2017, dopo una causa avviata a Londra e chiusa a Milano. I giudici italiani avevano fissato un mantenimento di 7.200 euro al mese per i figli ma l’ex leggenda del Milan non ha mai pagato. Finché, nel 2017, ha firmato un accordo per saldare un debito che ammonterebbe a mezzo milione di euro.

Cosa che però non ha mai fatto.

«Nostro padre, oltre a disinteressarsi completamente di noi sotto il profilo economico, ha interrotto ogni rapporto da molti anni. Nemmeno risponde ai biglietti di auguri per le festività», hanno scritto i due ragazzi nella querela presentata alla procura di Vibo Valentia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata