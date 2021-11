"Joao Pedro? Non spetta a me fare valutazioni, mi rimetto alla scelte del mister. Tutto ciò che in questo momento può dare un apporto a migliorare la Nazionale ben venga".

Con queste parole Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha detto la sua sull’idea, lanciata dal ds del Cagliari Stefano Capozucca ai microfoni di Radiolina, sulla possibile convocazione del numero 10 del Cagliari in azzurro, in vista dei playoff decisivi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Nel corso di una conferenza nella sede della Lega Dilettanti Sicilia, in provincia di Palermo, Gravina ha lanciato la palla nelle mani del ct Mancini: “La nostra progettualità con Mancini era legata alla valorizzazione dei nostri giovani emergenti”, ha sottolineato. Aggiungendo: “A marzo l'appuntamento è importante ma non dobbiamo dimenticare il progetto che abbiamo iniziato tre anni fa non è scaduto. Le scelte tecniche le lascio a Mancini, io - ha però concluso Gravina - e ribadisco la forza del nostro progetto club Italia".

(Unioneonline/l.f.)

