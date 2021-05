E’ la partita dell’anno per il Cagliari, che a Benevento deve mettere il sigillo sulla straordinaria rimonta delle ultime settimane per ottenere tre punti salvezza. (QUI LA DIRETTA).

Uno scontro diretto decisivo, un match “da dentro o fuori” come ha detto il mister rossoblù Leonardo Semplici nella conferenza stampa della vigilia.

I campani sono terzultimi in classifica, il Cagliari solo un punto più su e ha perso la gara di andata alla Sardegna Arena per 2-1.

Al Ciro Vigorito il Cagliari scende in campo con il consueto 3-5-2, Deiola vince il ballottaggio con Duncan per un ruolo a centrocampo: Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti.

Il Benevento di Pippo Inzaghi risponde con il 4-3-2-1: Montipò, Depaoli, Barba, Glik, Caldirola, Schiattarella, Hetemaj, Ionita, Insigne, Caprari, Lapadula.

Al Ciro Vigorito arbitra Doveri di Roma.

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

Si parte! La prima palla è del Cagliari

1’ Dopo 20 secondi è già corner per i rossoblù, lo guadagna Nainggolan.

1’ Lykogiannis! Cagliari in vantaggio

Corner corto e scambio Marin-Nainggolan, palla bassa al limite per Lykogiannis, il greco con un sinistro che si infila all’incrocio dei pali sorprende Montipò.

Grande partenza del Cagliari, che ora può battere una punizione con Lyko.

7’ Un’altra palla gol! Lancio di Marin, sponda di Godin e testa di Pavoletti di poco alta, ma Doveri fischia un fallo in attacco.

8’ Nainggolan sta prendendo in mano la squadra, scambia con Nandez e va via di forza. Fallo e ammonizione per Schiattarella.

10’ Benevento arrembante a destra, cross basso e gran botta di Barba, centrale. Cragno blocca

13’ Ora giallo anche per Pavoletti, al secondo fallo in attacco in due minuti

La reazione del Benevento c’è. Non ha prodotto grandi occasioni, ma gli uomini di Inzaghi ci provano di forza e di orgoglio dopo la grande partenza del Cagliari.

15’ Joao lotta e recupera un gran pallone, ma non riesce a trovare l'assist per Pavoletti

16’ Pareggio di Lapadula! 1-1

Errore madornale in uscita di Ceppitelli che regala palla ai campani, Caprari intercetta e serve Lapadula che a tu per tu supera Cragno.

Nandez commette fallo su Schiattarella, punizione per il Benvento che può mettere un cross interessante.

Nulla di fatto sulla punizione, può ripartire il Cagliari che deve riordinare le idee.

25’ Pavoletti controlla un tiro svirgolato di Nandez al limite ma non riesce a concludere verso la porta difesa da Montipò.

E’ una lotta. Benvento molto aggressivo, il Cagliari non riesce a ripartire.

30’ Cragno! Lapadula si libera di Carboni e serve una gran palla per Caprari liberato in area, sul suo sinistro si oppone Cragno con i piedi.

34’ Sul croner Lapadula è solissimo in area (Carboni lo sta soffrendo troppo) ma colpisce malissimo.

36’ Lapadula ruba palla a Lyko e viene messo giù da Deiola al limite, l’attaccante sta facendo impazzire la difesa rossoblù.

38’ Paratona di Cragno! Punizione cross, test di Schiattarella e grande istinto del portiere rossoblù, poi Pavoletti di testa mette in corner. Che sofferenza

43' Benevento ancora vicinissimo al gol! Cragno dice no al colpo di testa di Caprari, liberato sul secondo palo da un cross di Depaoli.

Finito sull’1-1 il primo tempo.

LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO

