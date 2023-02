Colpo grosso della Costa Orientale Sarda che espugna (1-2) il campo dell’Aprilia e si porta in zona salvezza. La squadra di Francesco Loi sblocca il risultato al 42’ con Demontis ben servito da De Mutiis. Nella ripresa, al 19’ il pareggio dei laziali firmato da Murgia. Passano appena 5’ e la Cos si riporta avanti con Laconi su azione d’angolo.

Sconfitta (1-0) per l’Arzachena sul campo della Vis Artena. Il gol decisivo è di Gaeta al 13’. Gli smeraldini hanno cercato poi il pareggio ma non sono stati precisi e fortunati. La zona playoff è ora a quattro punti.

Crisi nera per l’Ilvamaddalena travolta (0-4) in casa dalla capolista Paganese. Dopo appena 3’ gli ospiti sbloccano il risultato con De Felice su assist di Maggio. Al 36’ i biancocelesti restano in dieci per l’espulsione di Di Pietro per fallo da ultimo uomo su Maggio. Al 44’ il raddoppio di Di Somma sugli sviluppi di un angolo. Nel primo minuto di recupero arriva anche la terza rete: D’Agostino su rigore. Nel quarto minuto di recupero della ripresa il quarto gol di Caiazzo.

Nell’anticipo di ieri l’Atletico Uri ha battuto (2-0) il Tivoli.

