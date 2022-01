Cagliari-Fiorentina è finita 1-1. Ecco le pagelle rossoblù.

Radunovic 7: Guizzo di piede sul rigore di Biraghi che poteva far girare in altro modo la partita. Per il resto una prova sicura senza altre grandi parate, incolpevole sul gol di Sottil.

Altare 6: Nico Gonzalez è il più elettrico dei Viola nei primi 45’, lui prende un giallo dopo 10 minuti e lo soffre ma tutto sommato se la cava. Sostituito dopo il primo tempo anche per il giallo, probabilmente.

Lovato (dal 46’) 6: Viene schierato a destra nella difesa a tre e non nel suo solito ruolo centrale: prova anche a spingere. Gioca bene, ma Sottil si infila nel suo spazio lasciato sguarnito e fa il pareggio.

Goldaniga 6,5: Partita perfetta su Piatek. Marcatura ruvida ed efficace, anche qualche bella uscita palla al piede. Autoritario, mezzo voto in meno perché perde l’uno contro uno con Sottil in occasione del gol, ma il Cagliari non doveva metterlo in quella situazione.

Ceppitelli (dal 95’) s.v.

Obert 6: Esordio da titolare e prova superata. Qualche errore in disimpegno soprattutto nei primi 45’, ma in fase difensiva fa una gran gara con un paio di chiusure provvidenziali. E’ da sgrezzare, ma le qualità ci sono.

Zappa 5,5: La gamba c’è, la giocata meno. A volte crea potenziali pericoli, che restano appunto potenziali perché non riesce a concretizzare con il passaggio finale.

Marin 6: Lavoro oscuro e una punizione ben calciata deviata sulla traversa. Può e deve dare di più a questo Cagliari.

Grassi 6,5: Non è lui a impostare la manovra, ma come schermo davanti alla difesa funziona benissimo, soprattutto considerando che si è appena negativizzato dal Covid.

Kourfalidis (dal 74’) s.v.

Dalbert 5,5: Un po’ meglio rispetto alle ultime uscite ma a porta vuota gli manca la freddezza per fare il gol del 2-0.

Gagliano (dall’81’) s.v.

Bellanova 6,5: Graziato da Biraghi dopo l’errato intervento in area su Odirozola. Ma si rifà alla grande: solita partita di sostanza, anche a sinistra fa su e giù sulla fascia con grande quantità e anche una discreta qualità, sia negli interventi difensivi che nelle proiezioni offensive. Cala un po’ alla distanza, ma anche lui non si è potuto allenare regolarmente causa Covid.

Pereiro 6: Lento, ma con i piedi buoni. E si sacrifica anche. Suo il corner per il gol di Joao, suo il cross da cui nasce il rigore del possibile 2-0 rossoblù.

Joao Pedro 7: Sbaglia, tirando molto male, il penalty che poteva chiudere la partita. Spreca anche a tu per tu con Terracciano nei primissimi minuti. Ma fa un gol, colpisce un palo da urlo, con una gran giocata serve un cioccolatino che Dalbert non scarta a porta praticamente vuota. E torna a centrocampo a lottare e gestire palloni non classe. E’ l’anima e il leader di questa squadra.

Mazzarri 6,5: Ora si vede il suo Cagliari. Fa una gran partita nonostante le numerose assenze e per poco non la porta a casa. Un attimo di disattenzione vanifica tutto e costa due punti, ma da qualche settimana vediamo una squadra che si può salvare.

