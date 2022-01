Diego Godin verso il ritorno in Sudamerica. E’ ai titoli di coda l'avventura a Cagliari del 35enne centrale uruguaiano, “epurato” con Caceres dopo la pessima figura casalinga rimediata dai rossoblù contro l’Udinese, partita finta 4-0 per i friulani.

Il difensore a breve firmerà la rescissione del contratto, nel suo futuro potrebbe esserci il Brasile. Secondo la testa “Uol Esporte” i campioni in carica dell’Atletico Mineiro starebbero pensando proprio a lui per colmare le partente di Junior Alonso (destinazione Krasnodar) e Nathan Silva, vicino alla Fiorentina.

Godin tornerebbe dunque in Sudamerica a 15 anni dalla partenza in Europa, destinazione Villareal. In Spagna ha fatto benissimo, soprattutto all’Atletico Madrid, nove anni da protagonista a pieni di vittorie. Molto peggio in Italia: non aveva convinto nella sua unica stagione all’Inter, a Cagliari è stata una debacle totale.

(Unioneonline/L)

