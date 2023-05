Ha aspettato un giorno, dopo lo 0-5 di Perugia, per esultare in pubblico. Ma non poteva esimersi dal farlo. Soprattutto davanti a un gesto tecnico di cui oggi parla tutto il mondo del calcio.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha ancora gli occhi fissi sul video del gol del temporaneo 3-0 e su quel tiro fenomenale di Marco Mancosu da centrocampo che – venerdì sera – ha sorpreso il portiere umbro Gori. Un unicum o quasi nella storia del club rossoblù, già celebrato nei canali social della società con una carezza in sardo: “Piticu su gol Markixeddu”.

Il patron, con maggiore sobrietà. l’ha definita invece «un’opera d’arte di un artista del pallone». Sottintendendo forse l’auspicio che il numero 5 cagliaritano resti a lungo integro fisicamente e possa dare un apporto decisivo alla squadra nella cavalcata playoff.

