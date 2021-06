Dopo le voci che si erano rincorse nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità: Gennaro Gattuso non allenerà la Fiorentina.

Questa mattina è infatti stata firmata la rescissione consensuale del contratto, la cui sigla era stata resa nota lo scorso 25 maggio.

L’accordo, su base biennale, sarebbe diventato operativo dal primo luglio.

"Acf Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra viola verso i risultati che la Fiorentina e la città di Firenze meritano", si legge nel comunicato diffuso dalla società viola.

Non è durato dunque neanche un mese il legame fra l'allenatore calabrese e il club che ha proprio un calabrese, emigrato poi negli Stati Uniti, come presidente e proprietario, ovvero Rocco Commisso.

Alla base della decisione delle due parti di non dare seguito ai preventivi accordi e quindi di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva, ci sarebbe stata la diversa visione su come impostare le operazioni di calciomercato, con il mister che pensava di poter contare sull'agente che ne cura gli interessi, ovvero Jorge Mendes, come alleato nell’interlocuzione con i dirigenti gigliati.

Inoltre, sembra che la società toscana non abbia gradito alcune imposizioni proprio del celebre procuratore anche di Cristiano Ronaldo per la scelta di determinati acquisti da operare.

