Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico della Fiorentina. Lo annuncia il club viola sul proprio sito. "Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina" - si legge -. Il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021".

L’allenatore, reduce dalla cocente delusione del quinto posto in campionato, con zona Champions sfuggita all’ultima giornata, era già stato congedato da mesi da Aurelio De Laurentiis.

Questa mattina, prima che arrivasse l’ufficialità del suo accordo con la Fiorentina, ha salutato i tifosi partenopei con una lettera d’addio.

"Allenare il Napoli è stato bellissimo: un anno e mezzo intenso e prezioso, un'esperienza che porterò a lungo nel cuore. Nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l'affetto unico dei napoletani verso la loro squadra. Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti", ha scritto in un messaggio pubblicato sul sito del club.

"Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come allenatore ma anche come uomo", gli ha risposto Viktor Osimhen sul suo profilo Instagram. "Ho apprezzato molto - ha scritto il 22nne nigeriano che ha appena concluso la sua prima stagione a Napoli - tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e poter lavorare con te e poterti chiamare Boss è stato qualcosa che non dimenticherò mai! Ti terrò sempre in grande considerazione per sempre e ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura boss".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata